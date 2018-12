Sete mulheres gaúchas denuncia João de Deus por abuso sexual

O médium João de Deus também teria feito vítimas gaúcho, de Acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Sete mulheres procuram a sede do órgão para fazer denúncia contra o líder religioso. Duas das vítimas são de cidades do interior, as demais de Porto Alegre. As vítimas já começaram a ser ouvidas. João de Deus é acusado de abusar de 94 pessoas até o momento. O religioso e pessoas próximas a ele negam as acusações.

O Centro de Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública está centralizando o recebimento das denúncias no RS e encaminhando para as Promotorias de Justiça Criminais (de Porto Alegre ou do interior do Estado), para que tomem o depoimento formal das vítimas, que serão remetidos ao MP de Goiás, que investiga o caso. Não há prazo para que os procedimentos aconteçam.