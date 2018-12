Governo gaúcho quita salários entre R$ 5 mil e R$ 6 mil

Uma terceira sessão de pagamentos de salários do Governo do Rio Grande do Sul acontecerá ainda nesta quarta-feira (12). De acordo com a Secretaria da Fazenda, servidores que recebem entre R$ 5 mil e R$ 6 mil deverão ter os vencimentos quitados até o fim da tarde. Com mais este repasse, serão ao todo 292.853 matrículas com a folha do mês passado em dia, o que alcança 85% dos vínculos.

Para atender a este grupo de salários (17.590 matrículas), a Secretaria da Fazenda valeu-se de R$ 101,2 milhões arrecadados do ICMS dos setores do comércio e da indústria. A pasta confirmou também a quitação para um novo grupo de servidores para a esta quinta-feira (13), cujo valor dependerá do volume da arrecadação nas próximas horas.