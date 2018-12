Morre quinta vítima de ataque a tiros em catedral de Campinas

A prefeitura de Campinas confirmou ontem a morte de Heleno Severo Alves, de 84 anos, quinta vítima fatal do atentado ocorrido na terça-feira, na Catedral Metropolitana da cidade. O aposentado estava internado no Hospital Dr. Mário Gatti, onde passou por cirurgia após ser atingido no tórax e no abdômen por Euler Fernando Grandolpho, que abriu fogo no final de uma missa e cometeu suicídio, após ser baleado por policiais.

Também morreram Cristofer Gonçalves dos Santos, de 38 anos; Elpidio Alves Coutinho, 67; José Eudes Gonzaga, 68; e Sidnei Vitor Monteiro, de 39 anos. Grandolpho, de 49 anos, atuava como analista de sistemas e, segundo o Ministério Público de São Paulo, chegou a ocupar um cargo de auxiliar de promotoria, do qual exonerou-se em 2014.

O governador eleito de São Paulo, João Doria, disse não ver correlação entre a tragédia e a discussão sobre a flexibilização do porte de armas. Para ele, foi um ato "promovido por uma pessoa desequilibrada mental e emocionalmente". "Essa (flexibilização) é uma discussão que tem que seguir. Nossa discussão vai continuar sendo a mesma, não vemos correlação", frisou.