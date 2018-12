Temporal derruba árvores e causa estragos no Sul do Estado

A chuva voltou a atingir o Rio Grande do Sul no fim da terça-feira (11), provocando estragos na região Sul do Estado. Jaguarão foi o município mais atingido pelo temporal, que derrubou árvores e deixou pontos sem luz na cidade.

De acordo com a Defesa Civil estadual, diversas casas foram destelhadas. Equipes estão disponibilizando lonas para as famílias atingidas. O órgão ainda está contabilizando o número de estragos. Segundo informações da prefeitura de Jaguarão, o temporal durou cerca de 40 minutos e atingiu a cidade com fortes rajadas de vento.

Também houve ocorrência de chuva forte em Santana do Livramento e Pelotas, que não registraram danos.

A previsão é de que a instabilidade avance para as demais regiões do Estado ao longo desta quarta-feira (12). Em Porto Alegre, o dia começou fechado e com pancadas isoladas em alguns bairros. Há risco de chuva localmente com raios e trovoadas. De acordo com a Defesa Civil da Capital, não se descarta algum temporal passageiro com vento forte.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a partir da tarde desta quarta. O mau tempo pode vir acompanhado de trovoadas, rajadas de vento entre 60Km/h e 90Km/h e possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas do Rio Grande do Sul, com exceção das regiões Norte e Nordeste. A previsão de instabilidade segue até domingo.