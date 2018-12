Veranistas reclamam do mau cheiro de baleia enterrada em praia de Torres

Moradores e veranistas de Torres reagiram ao destino dado pela prefeitura de Torres para a baleia que apareceu morta em uma das praias do balneário do Litoral Norte. O exemplar da espécie Bryde foi enterrado no sábado (8) numa cova escavada na areia da praia da Cal, uma das mais populares da cidade litorânea, que tem na vizinhança um dos morros que são cartão postal de Torres, o de Furnas.

Nesta segunda-feira (10), as pessoas reclamaram do mau cheiro exalado pelo animal morto. Alguns relatos eram de que urubus rondavam o local pela manhã. O corpo do animal foi colocado em uma cova com profundidade de 1,7 metro, segundo a Secretaria Municipal de Obras, responsável pelo serviço, na área entre a faixa de praia e o calçadão. Uma praça fica próximo ao local. Ao lado, está um quiosque.

> VÍDEOS JC: Veja a situação no dia em que a baleia apareceu em Torres

O calor que predominou na região acabaram intensificando o odor, contaram moradores. "Tá um cheiro forte de carniça", descreveu a jornalista e mergulhadora naná Hausen, que chegou a fazer imagens da baleia fêmea, com 10,13 metros de comprimento e idade entre 10 e 11 anos, que deu na praia na tarde de sábado, bem em frente à casa dela na Cal. "Achei de última enterrar o animal na areia. É a primeira vez que venho para cá e a última", disse uma turista, que não quis se identificar. Ela diz que, no domingo, já era possível sentir o mau cheiro, o que afetou o programa de churrasco em casa, pois são vizinhos ao ponto onde fica a cova.

A professora de ioga e de surfe Sandra Regina Grassi teme que a situação prejudique as aulas, feitas justamente na praia, e bem perto do ponto onde o animal foi enterrado. "Não quero nem imaginar a hora que isso começar a liberar gases. Tá muito superficial!", reclama Sandra, referindo-se ao local da escavação.

As queixas chegaram ainda na manhã desta segunda à prefeitura, admitiu o secretário municipal de Obras, Davino Lopes. "Algumas pessoas comentaram, teve vereador lá e fomos verificar a situação no começo da tarde", conta Lopes, que foi ao ponto da escavação no começo da tarde e minimizou. "Não senti odor", disse o secretário. Mesmo assim, Lopes disse que orientou funcionários a depositar areia até uma altura de dois meses do nível do chão. "Onde enterramos, fica fora da faixa de praia", assegurou. Mas fica mais próximo das residências, por isso as queixas.

Segundo ele, a prefeitura não tem equipamentos para remover o animal, por isso tem de enterrar na praia. Isso ocorreu com outras baleias que já encalharam nas praias. A última foi em 2015. "O ideal era ter escavado mais um metro de profundidade, mas não tinha como. Vamos monitorar e melhorar a vedação se for preciso", garante o secretário. "Que época que ela (baleia) foi escolher para morrer", protestou Lopes. Em 20 dias, ocorrem os festejos do réveillon, e o de Torres é um dos mais badalados, A praia da cal lota no verão. O secretário torce para que não se repita a ressaca da semana passada, que poderá remover a areia acumulada e que serve de barreira ao mau cheiro.

Leia mais: