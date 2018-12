Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 36 milhões

Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou o prêmio principal do concurso 2.105 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (8) no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Santo Anastácio, no interior do estado de São Paulo.

As dezenas sorteadas foram as seguintes: 11 - 13 - 16 - 24 - 31 - 36.

A quina registrou 106 apostas vencedoras; cada ganhador receberá R$ 22.882,49. A quadra teve 6.029 apostas ganhadoras; cabendo a cada vencedor R$ 574,73.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (12). O prêmio estimado é R$ 36 milhões.

As pessoas podem fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.