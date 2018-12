DMLU lança pregão para transbordo e transporte de lixo

A prefeitura de Porto Alegre abriu procedimento para a prestação dos serviços de transbordo e transporte de lixo da capital. A empresa contratada terá de efetuar a descarga dos veículos coletores na Estação de Transbordo da Lomba do Pinheiro (ETLP), a acomodação ou condição em unidades de transporte adequada e o carregamento e descarga do material no aterro sanitário de Minas do Leão. Atualmente, os serviços são contratados individualmente.

O pregão eletrônico ocorrerá às 10h do dia 19 de dezembro, via internet, com valor máximo da contratação definido pelo custo unitário por tonelada, que é de R$ 47,95. O prazo de duração do contrato é de 12 meses, renováveis por até 60 meses a partir do início dos serviços. A quantidade estimada de resíduos transportados é de 43,9 mil toneladas mensais.

O secretário de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, afirma que o objetivo é passar para a iniciativa privada a gestão dos procedimentos desde o transbordo até o transporte ao aterro sanitário. “Considerando-se a integração das ações realizadas na Estação de Transbordo da Lomba do Pinheiro, que permitem o transporte de cargas para o aterro sanitário, entende-se que a unificação da prestação desses serviços em um único contrato possibilita uma logística mais eficiente, com redução de custos, devido a uma estrutura administrativa unificada”, diz Rosário.

De acordo com a prefeitura, o controle e a fiscalização da operação seguirão sob responsabilidade do DMLU.