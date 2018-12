EPTC interdita parada com estrutura comprometida próximo à avenida Ipiranga em Porto Alegre

Quem chegou na parada de ônibus da rua Salvador França, próximo à avenida Ipiranga, nessa quarta-feira (5) deparou-se com o local isolado. A medida foi adotada após vistoria da Empresa de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) constatar que a estrutura de ferro que sustenta o telhado da parada está corroída pela ação do clima. A estrutura foi removida na manhã desta quinta-feira (6).

Para atender aos passageiros de ônibus no sentido Sul/Norte, foi ativada uma área que já serviu de parada, mas que não tem cobertura, a poucos metros do ponto com problema. A EPTC diz que será instalado um local o temporário coberto para abrigar os usuários do transporte.

A estrutura provisória no lugar da danificada será instalada nesta quinta. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade deve fazer um piso de concreto que servirá de base para a cobertura. Deve ser avaliado se será preciso fazer nova fundação.

A estrutura será adaptada aos modelos de paradas seguras que tem o piso de concreto, telhado de metal amarelo e bancos e laterais azuis. O modelo é utilizado em toda a extensão da avenida Ipiranga.