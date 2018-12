Marchezan dá 15 dias para recarga do TRI com cartões de crédito e débito

Paulo Egídio

Jornal do Comércio. O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) estabeleceu nesta terça-feira (4) um novo decreto dando 15 dias para que as empresas de ônibus de Porto Alegre ativem uma plataforma para pagar a recarga do TRI com cartões de crédito e débito pela internet e por aplicativos. A medida havia sido determinada pelo prefeito ainda em janeiro de 2017, mas jamais foi cumprida pelas empresas, conforme reportagens do

A nova regra, publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), revoga o decreto anterior que estipulava até março do ano passado para que a plataforma entrasse em vigor. Em 20 meses, a recarga com um dos meios de pagamento que mais cresce e facilita a vida do usuário foi adiada sucessivamente . O último prazo prometido pela Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), que faz a gestão do pagamento, foi dezembro deste ano.

Nessa segunda-feira, o vereador Marcelo Sgarbossa (PT) resolveu agir e pediu investigação ao Ministério Público de Contas (MPC) sobre o atraso na disponibilização da plataforma. Sgarbossa pediu a instauração de um procedimento de averiguação para apurar o descumprimento decreto e de supostas irregularidades decorrentes. “Quase dois anos depois que o prefeito Marchezan Júnior assinou o decreto, nada saiu do papel”, reclamou o vereador.

A nova ferramenta deve viabilizar a compra de créditos de passe antecipado, vale-transporte e Passagem Escolar e não deve alterar o valor da tarifa, que atualmente é de R$ 4,30 - para estudantes a tarifa é de R$ 2,15. As recargas com cartões de crédito e débito, no entanto, está sujeito à cobrança de uma taxa de conveniência pela ATP. Hoje é possível fazer a operação pelo site do programa de passagens que gera um boleto para pagamento, portanto não é de quitação automática. A disponibilidade dos créditos leva alguns dias para ocorrer.