Porto Alegre vacina 3,3 mil jovens contra o sarampo

Até o dia 29 de novembro, 3.315 adolescentes e jovens foram vacinados contra o sarampo em escolas, universidades e unidades do Exército em Porto Alegre. O balanço foi divulgado ontem. Nos primeiros dias, foram administradas 227 doses da vacina em jovens universitários. Nas 69 escolas públicas que já receberam equipes da SMS, o número de doses da vacina tríplice viral, que também protege contra rubéola e caxumba, foi de 2.947.

Em relação ao Exército, os registros indicam 141 doses feitas, em uma ação, comandada pela própria corporação. O calendário em quartéis também será mantido no mês de dezembro. O número de pessoas com sarampo em Porto Alegre mantém-se estável: são 38 casos confirmados da doença. Três permanecem em investigação.

Como a maior parte dos doentes tem entre 15 e 29 anos, a SMS decidiu intensificar a vacinação em ações extramuros. A intenção é aumentar a cobertura vacinal, atualizar a situação vacinal de adolescentes e jovens na faixa etária mais afetada pela doença e, com maior número de pessoas imunizadas, diminuir a circulação do vírus.

A vacina tríplice viral faz parte do calendário anual para crianças, adolescentes e adultos. A enfermeira do Núcleo de Imunizações da SMS Renata Capponi explica que o imunobiológico está disponível para todas as pessoas até 49 anos. "Além das ações extramuros atuais, a rede municipal mantém a vacinação contra o sarampo durante todo ano."