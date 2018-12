Túnel da Conceição em Porto Alegre fica sem luz após furto de cabos de energia

O Túnel da Conceição, uma das principais ligações do trânsito no Centro de Porto Alegre, para saída e chegada na Capital e acesso ao Centro, está sem luz. O furto de cabos de energia na noite desse domingo (2) é a causa do apagão que atinge o sentido bairro-centro. O trânsito na região exige muita atenção, pois a visibilidade no túnel é prejudicada pela falta de luz.

O autor do furto foi detido pela Guarda Municipal quando fazia a ação. A Empresa Pública de Transporte Público (EPTC) informa que não há previsão de normalização da iluminação. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), diversos tipos de materiais elétricos foram levados. Está sendo feito um levantamento do prejuízo causado. Houve depredação do quadro elétrico e furto de componentes e cabos.

Em nota, o secretário de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, lamentou o dano e o custo que isso vai gerar. "É um absurdo que ainda tenhamos gastos devido a furtos e ao vandalismo. Nossas equipes deveriam estar se dedicando à manutenção de outros pontos. Por vezes, precisam até refazer projetos de instalações elétricas, para evitar novos atos de vandalismo", diz Rosário.