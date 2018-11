Sem verba municipal, festa de Navegantes busca doações

A tradicional Festa de Navegantes, uma das mais populares da Capital, não contará com recursos municipais. Para angariar verba, a organização do evento, um dos três maiores acontecimentos religiosos do Brasil, buscou promover uma vaquinha virtual, na qual os fiéis podem fazer doações. O objetivo é arrecadar R$ 200 mil. As doações podem ser feitas até o dia 4 de fevereiro pelo site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/festa-de-nossa-senhora-dos-navegantes-2019

Além disso, inúmeras atividades beneficentes foram promovidas durante o ano. "Realizamos brechós beneficentes, galetos, jantares dançantes. Essas iniciativas contribuem, porém, não são suficientes para garantir o esplendor dos festejos", destaca o provedor da Irmandade de Navegantes, Gustavo Madalena Brum. As doações também auxiliarão nas obras da irmandade que mantém o abrigo Monsenhor Felipe Diel.

Entre os meses de janeiro e de fevereiro, mais de 700 mil pessoas participam de duas procissões. Em janeiro, a imagem de Nossa Senhora Navegantes segue para a Igreja do Rosário, no Centro da Capital, e no dia 2 de fevereiro, a santa retorna ao Santuário de Navegantes, acompanhada por milhares de fiéis.

Paralelamente, duas imagens peregrinas de Nossa Senhora dos Navegantes vão percorrer várias paróquias de Porto Alegre e da Região Metropolitana. As festividades começam no dia 6 de dezembro, às 20h, quando ocorre, no Santuário de Navegantes, o lançamento da festa, com participação da Banda Municipal.