Edital busca projetos para recuperação da bacia hidrográfica do rio Taquari

O rio Taquari foi inserido no edital do Ibama para receber investimentos para recuperação da bacia DÁLIA ALIMENTOS /DIVULGAÇÃO/JC

Projetos para recuperação da bacia hidrográfica do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul, estão no edital lançado pelo Ibama dentro da nova etapa de conversão de multas ambientais em financiamento para ações de recuperação. O Ibama já conseguiu converter infrações que vão resultar em R$ 1 bilhão de recursos para as bacias dos Rios São Francisco e Parnaíba.

As regras da seleção no Rio Grande do Sul estão no edital publicado nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial da União (DOU). Esse é o terceiro chamamento público que o Ibama realiza para promover a conversão de multas. Prevista na Lei de Crimes Ambientais, a conversão permite ao autuado ter a multa convertida em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente.

A empresa que adere à conversão de multas tem como incentivo um desconto de 60% em relação ao valor total da punição. Com a proposta, o Ibama tem procurado evitar a judicialização interminável que toma conta desses processos.

Entre 2011 e 2016, o total de multas aplicadas pelo Ibama chegou a R$ 23 bilhões. Desse montante, apenas R$ 604,9 milhões foram efetivamente pagos, o que corresponde a 2,62% do total. O Ibama aplica cerca de 8 mil multas por ano, somando aproximadamente R$ 4 bilhões anuais de punições. Os pagamentos, em média, nunca ultrapassam 4% desse valor.