Rio Grande do Sul tem alerta para temporal nesta sexta e sábado

Depois de uma semana de céu aberto em todo o Rio Grande do Sul, o tempo começa a mudar no Estado a partir desta sexta-feira (23). A chuva retorna com risco de temporal na maior parte das regiões. A instabilidade, no entanto, não permanece por muito tempo e se afasta totalmente já no domingo, quando o tempo volta a ficar aberto.

De acordo com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento entre 60Km/h e 90Km/h e até queda de granizo em áreas isoladas. O alerta vale também para o sábado, sobretudo para a regão Leste.

Em Porto Alegre, a chuva deve chegar da tarde para a noite nesta sexta. Antes disso, as temperaturas seguem em elevação, com as máximas podendo ultrapassar os 34°C. Há risco de temporal.