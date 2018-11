Porto Alegre terá mais dois centros de atendimento para álcool e drogas

A população de Porto Alegre terá mais dois Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPs AD). O termo de colaboração para implantação das unidades foi assinado com a Organização Social IBSaúde, selecionada por edital público. A Capital não contava com a abertura de um novo CAPs desde 2012. As unidades estarão em funcionamento até fevereiro de 2019, somando-se ao CAPs Tipo IV, que será inaugurado em dezembro.

Os locais terão atendimento 24 horas por dia, cada um com 12 leitos. Um deles será instalado na Zona Leste e outro, na Restinga, no Extremo-Sul. De 2005 a 2016, Porto Alegre perdeu 212 leitos em saúde mental, mas, desde 2017, conseguiu recuperar 46. Hoje, a Capital conta com 391 leitos na área. Até fevereiro, serão 15 CAPs em Porto Alegre, sete deles com atendimento 24 horas.

A medida irá qualificar os atendimentos a pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, auxiliando no fluxo da rede de saúde. Os responsáveis por organizar a estrutura e o atendimento são da Organização Social IBSaúde, uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que há mais de dez anos desenvolve e realiza projetos com hospitais, secretarias de saúde, universidades, Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. A aproximação com as comunidades deve ser feita nos próximos dias.