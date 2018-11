Emergência do SUS do Hospital São Lucas ficará fechada por 20 dias

O Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), fechará seu serviço de emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) durante 20 dias para fazer melhorias na estrutura física do local. O serviço ficará inativo de 26 de novembro a 16 de dezembro, quando será realizada a pintura das paredes, a troca do piso, a limpeza dos ares-condicionados e a readequação do espaço.

No período de inatividade, a equipe do São Lucas orienta seus pacientes a procurarem os pronto-atendimentos disponibilizados pelo município. Entre eles estão as unidades dos bairros Lomba do Pinheiro, Bom Jesus, Cruzeiro do Sul e Restinga, e a Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, no bairro Parque São Sebastião.