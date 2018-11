Container deixado em faixa da BR 290 bloqueia trânsito no acesso a Porto Alegre

Um container deixado em uma das faixas da BR-290 no acesso à Porto Alegre, no sentido de Eldorado do Sul para a Capital, causou transtorno no trânsito e congestionamento de 10 km na manhã desta quinta-feira (22). Os veículos passavam por apenas uma das duas faixas, gerando longas filas. Perto das 10h, o trânsito já havia sido liberado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi registrada por volta das 7h40min, quando um caminhão teria abandonado o depósito na rodovia. A empresa responsável pelo container é a Transportadora Giovanella, que foi acionada para tirar o objeto do local. O caminhão e o motorista, no entanto, ainda não foram identificados.