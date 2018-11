Justiça apreende bens em casa de irmão de Ronaldinho Gaúcho

A Justiça apreendeu ontem três veículos de luxo e uma obra de arte do pintor André Berardo em um imóvel de Roberto de Assis Moreira, irmão de Ronaldinho Gaúcho, em Porto Alegre. Assis tem uma dívida de mais de R$ 8,5 milhões referentes a um processo de crime ambiental, julgado há quatro anos.

Os irmãos foram condenados em 2015 por crime ambiental por terem construído um trapiche e feito a canalização de um arroio em um sítio da família do jogador. A empresa Reno Construções e Incorporações Ltda. é a outra ré no caso.

No começo deste mês, a Justiça determinou a apreensão dos passaportes de Ronaldinho e de Assis em desenvolvimento da ação de cobrança judicial do caso. Os dois, no entanto, ainda estão no exterior, onde cumprem agenda comercial. Em 9 de dezembro, o ex-jogador tem partida comemorativa marcada em evento com Denílson.

O advogado dos irmãos, Sérgio Queiroz, afirma que os veículos não pertencem ao jogador de futebol, e que a diligência foi contra Assis. A apreensão dos bens se trata de um "processo antigo que cumpre formalidade de depósito dos bens que servem como garantia".