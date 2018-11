Ministério da Saúde investiga ataque em site para inscrições no Mais Médicos

Atualizada às 13h30min.

Devido ao grande número de acessos, o site de inscrições para o Programa Mais Médicos vem apresentando instabilidade nesta quarta-feira (21), tendo saído do ar cerca de três horas após a abertura das inscrições, nesta quarta-feira (21). Primeiro, o governo afirmou que o sistema estava instável em função do "grande número de acessos", mas depois informou que o alto número de acessos simultâneos é "característico de ataques cibernéticos" e que o Ministério da Saúde está investigando o caso.

De acordo com a assessoria da pasta, mais de um milhão de acessos e 3.336 médicos inscritos já haviam sido registrados na plataforma, causando picos no site.

O Edital oferta 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba. São 630 vagas para o Rio Grande do Sul. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e o início das atividades está previsto para 3 de dezembro.

O ministério sugere que interessados devam manter a tentativa de acesso. Não haverá alteração do cronograma de inscrição.

A Associação Médica Brasileira (AMB) diz ver com preocupação a instabilidade no site e diz que vai solicitar a prorrogação do prazo para inscrição.