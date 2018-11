Viaduto interditado em SP cedeu mais três milímetros à noite, diz secretário

O viaduto que cedeu cerca de dois metros na Marginal Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, e obrigou as autoridades a interromper o fluxo de veículos e até mesmo de trens na região próxima à ponte do Jaguaré, cedeu mais 3 milímetros na madrugada deste sábado (17). A informação foi dada pelo secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Vitor Aly.

"No período da noite, em função da mudança de temperatura, e como era esperado houve uma movimentação na estrutura. Temos agora um centímetro acumulado do lado direito e 1,2 cm do lado esquerdo", disse Aly.

De acordo com o secretário, todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para escorar o viaduto. "Estamos trabalhando com 75 funcionários no local. O trabalho tem que ser ponderado, porque ainda temos algum risco e a estrutura está doente, explicou Aly. Segundo o secretario, em breve será feito o macaqueamento da estrutura.

"Não é a solução de consertar o problema, mas é de aliviar o problema da tensão no pilar rompido", explicou Aly. O secretário disse que as prioridades no momento são a segurança dos funcionários que estão trabalhando no local e a preservação da linha de trem da CPTM que passa sob o viaduto. Ressaltou, ainda, que a Prefeitura está trabalhando para diminuir os transtornos causados à população.