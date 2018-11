Mega-Sena tem prêmio de R$ 37 milhões em sorteio neste sábado

As apostas vão até as 19h deste sábado em lotéricas do Brasil ou pelo site de loterias da Caixa Marcello Casal Jr./Agência Brasil/JC

Quem quiser arriscar a sorte pode apostar até este sábado (17) na Mega-Sena, com prêmio acumulado para as seis dezenas é de R$ 37 milhões. As apostas vão até as 19h em lotéricas de todo o Brasil.

Caso alguém ganhe sozinho, pode ter R$ 137 mil mensais em rendimentos mensais ao aplicar na poupança, que oferece os menores ganhos, mas tem a vantagem de não descontar imposto de renda. O valor total do prêmio também seria suficiente para adquirir 246 carros de luxo.