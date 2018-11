Feira Ecológica do Bom Fim promove degustação

Comercializando há 27 anos produtos 100% orgânicos, a Feira Ecológica do Bom Fim, na Capital, tem promovido atividades para estreitar laços entre produtores e consumidores. Segundo Sirlei de Oliveira, da Comissão Cultural da feira, e Rafael Hilário, expositor ligado ao Sítio Capororoca, é a maior feira do gênero na América Latina. No próximo sábado, o espaço receberá o chef de cozinha Rodrigo Paz na segunda edição do Coma com as mãos, atividade que promove degustação de alimentos produzidos na hora. A atividade é gratuita. Atualmente, a segunda quadra da feira conta com 84 bancas, com cerca de 200 expositores e 400 envolvidos na produção dos alimentos. A feira é realizada na rua José Bonifácio, aos sábados, entre 7h e 13h.