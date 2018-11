HCPA buscará governo em janeiro para contratar pessoal para novas áreas

'Em janeiro, vamos começar as tratativas com o novo ministro da Educação', adianta Nadine MARCELO G. RIBEIRO/JC

Patrícia Comunello

A direção do HCPA projeta, caso ocorram as liberações, mesmo que a conta gotas, ter a operação a pleno em dois a três anos, portanto, até 2021. Em Brasília, Nadine espera causar boa impressão e remover qualquer tipo de influência político-partidária ou relação com o governo que está saindo, que deu seguimento ao projeto herdado do primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Sim, porque de nada adianta finalizar a parte física e equipá-la, se não houver profissionais para atender a população no passo seguinte. “Em janeiro, vamos começar as tratativas com o novo ministro da Educação. Vamos apresentar os projetos e mostrar o que o hospital significa”, adianta a médica, que vai pessoalmente ao MEC pleitear a autorização. Nadine evita dimensionar número de servidores que serão necessários. “Estamos otimistas de que as coisas aconteçam. Não tem sentido ficar fechado (hospital), não existe como”, acredita a médica.

Erguer os dois anexos do HCPA, que estão 93% concluídos, pode ter sido a parte menos difícil da empreitada. Nadine, médica e há dois anos no comando de um dos maiores hospitais do Estado e do País, terá, a partir de janeiro, uma autêntica cruzada, como ela mesma define. A presidente e equipe terão de convencer o novo governo federal a autorizar a contratação de pessoal para colocar a nova capacidade em operação.

"Quem olha de fora, acha que tá pronta, mas falta pouco", diz a presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Nadine Clausell, sobre a maior obra do Ministério da Educação (MEC) em andamento no Brasil e que fica em Porto Alegre.

Hospital vai mobilizar comunidade para obter verbas

Antes de janeiro, Nadine Clausell já movimenta a equipe para uma ação que pretende mobilizar a comunidade em torno do pleito com o novo governo. “Vai ser uma batalha para mostrar a importância social da obra, por isso vamos envolver a comunidade”, adianta a médica. A ideia é remover os tapumes no entorno dos anexos - onde for possível - e convidar os moradores e entidades da sociedade para visitar em dezembro as instalações.

Na segunda-feira passada, o HCPA comunicou que a conclusão das obras que estava prevista para dezembro deve ocorrer até fevereiro. Nadine tranquilizou que não se trata de falta de verbas, mas de detalhes de instalações e testes de equipamentos de grande complexidade que compõem a estrutura. "Estamos acompanhando com lupa cada passo, temos uma gerenciadora da obra." Entre as ações mais delicadas está integrar a comunicação, redes e outros serviços de infraestrutura com o prédio principal, que fica lado.

Mas algumas definições estão dadas. O funcionamento da parte nova começará pelo anexo dois entre março e abril do ano que vem. O prédio abrigará salas de aula, serviços de hemodiálise e reabilitação, sem exigir mais pessoal, pois vai operar com as estruturas existentes.

O fluxo de pacientes para os ambulatórios, situados no prédio-sede, passará pelo anexo dois. Por dia, são 2,5 mil consultas. A entrada será pela rua São Manoel, próxima à avenida Protasio Alves. O Clínicas terá de fazer melhorias na parte viária da região para ajustar ao novo movimento e dar segurança aos usuários.

Além de desatar a disponibilidade de verbas no orçamento federal, que enfrenta déficit elevado e ainda tem sob a conta a espada da emenda constitucional do teto de gastos que impôs o reajuste de valores à inflação anual por 20 anos, valendo desde 2017, o HCPA tem a negociação com a prefeitura de Porto Alegre. Com mais capacidade de atendimento, serão necessários mais recursos para pagar os procedimentos.

Porto Alegre tem saúde municipalizada, com isso faz a gestão centralizada de verbas, de acordo com o que contrata de prestadores. Mas o município depende de aportes federal e estadual. Nadine diz que as conversas com a secretaria da Saúde e o prefeito Nelson Marchezan Júnior estão ocorrendo. Segundo ela, o município diz que vai se movimentar para conseguir mais verbas.

Em 2018, o fluxo de pagamentos somará R$ 160 milhões do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje 90% dos atendimentos do HCPA são pelo SUS, sendo 100% nas consultas em ambulatórios. Outros 25% da receita vêm de convênios, que somarão este ano R$ 50 milhões, informa a presidente.