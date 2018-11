Policial militar da reserva é responsável por crime na Pucrs

A polícia indiciou por homicídio qualificado o policial militar da reserva que matou um homem a tiros dentro do campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre. O crime aconteceu em 27 de setembro e teria sido motivado por ameaças que a vítima teria feito ao filho do indiciado que trabalha na área de vigilância da Pucrs. No dia do crime, o homem que foi morto teria tentado furtar uma bicicleta e foi apontado como autor de outros assaltos no campus.