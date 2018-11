Moradores de Caxias do Sul relatam ocorrência de forte tremor na serra gaúcha

Moradores de Caxias do Sul, na região da serra gaúcha, foram surpreendidos na noite dessa segunda-feira (12) por um forte tremor na cidade. As causas do ocorrido ainda não foram identificadas, mas as suspeitas vão desde a fatores geológicos ou até mesmo explosão clandestina.

Os abalos ocorreram entre 21h20min e 23h30min de ontem. Ao menos sete abalos teriam sido registrados nos bairros Petrópolis, Cruzeiro, Presidente Vargas, Bela Vista, Jardim América e Sagrada Família.

De acordo o Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul, mais de 200 chamadas foram registradas, e as apurações iniciais tratam o caso como um fenômeno natural. O órgão diz ainda que não há pedreiras próximas aos bairros afetados, onde pudessem ocorrer explosões clandestinas, e aguarda perícia de geólogos.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, não há registro de pessoas feridas e nem de danos materiais, como rachaduras em casas e edificações, registrados em decorrência do tremor.

A ocorrência do tremor também está sendo analisada pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UNB). O órgão acredita que, provavelmente, o evento tenha sido de pequena magnitude, já que, do contrário, teria sido visualizado com facilidade pelo monitoramento de terremotos."Temos de analisar com todo cuidado para que não seja confundido com qualquer outro tipo de ruído", esclarece o professor do observatório, George França.