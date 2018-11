Temporais voltam a atingir o Rio Grande do Sul nesta terça-feira

A sequência de dias de sol e calor intenso começa a ser interrompida no Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira (13). A virada do tempo, que já atinge a metade Sul desde o começo do dia, avança para as demais regiões do Estado trazendo risco de temporal e chuva forte.

Defesa Civil estadual classificou o nível de severidade como "perigo potencial". O alerta emitido pelo órgão indica a ocorrência de temporais isolados e granizo localizado, desde as regiões Oeste e Noroeste até parte do Centro, Sul e Campanha.

Em Porto Alegre, a instabilidade chega da tarde para a noite. De acordo com a Defesa Civil municipal, a frente fria trará chuva forte com raios e trovoadas. Há também a possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas. A chuva persiste na quarta-feira, mas no decorrer do dia o tempo melhora. Na quinta-feira, o tempo firma e as temperaturas voltam a subir, com a máxima podendo chegar aos 31°C.