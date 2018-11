Incêndio em fiação de poste de luz interrompe trânsito em Porto Alegre

Um incêndio na fiação elétrica de um poste bloqueou o trânsito na esquina da avenida Ipiranga, no cruzamento com a Érico Veríssimo, no início da manhã desta segunda-feira (12), em Porto Alegre. Os carros tiveram de ser desviados por conta dos cabos que ficaram jogados no chão, causando grande congestionamento na região.

O fogo iniciou por volta das 6h. De acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), a queima aconteceu em decorrência de um furto de cabos entre dois postes. No entanto, não foi registra queda de luz, já que os fios atingidos pelo incêndio são de telefonia.

Agentes trabalham no local para corrigir danos na fiação. Foto: Lívia Rossa/Especial/JC

Parte dos cabos permanecem caídos no chão e a companhia recomenda que a população se afaste do local para evitar acidentes.

Os desvios no trânsito estão sendo feitos no eixo Ipiranga-Santana-Princesa Isabel. De acordo com a EPTC, a alternativa aos motoristas é a avenida Protásio Alves. Por volta das 8h, o trânsito na avenida Azenha foi totalmente liberado. Os agentes da EPTC devem permanecer no local até o fim da tarde para orientações no trânsito, já que o fogo consumiu também a rede que abastece os semáforos.

A Prefeitura informou que o serviço de 156 opera com dificuldades por conta do ocorrido no poste. Ligações estão sendo recebidas, porém com falhas.

Trânsito foi liberado e segue normalizado na Avenida Ipiranga. Foto: Lívia Rossa/Especial/JC