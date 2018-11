Caças F-16 escoltam avião da Embraer em emergência durante voo em Portugal

Dois aviões da Força Aérea de Portugal escoltaram uma aeronave da Air Astana com seis tripulantes e sem passageiros a bordo que reportou problemas em seu sistema de comando e controle, mas aterrissou a salvo cerca de uma hora depois, informou neste domingo (11), um oficial português.

O tenente-general Manuel Costa afirmou que o avião, fabricado pela empresa brasileira Embraer, "experimentou dificuldades com seu sistema de comando e controle". Ele acrescentou que dois F-16 da Força Aérea Portuguesa acompanharam o avião enquanto as autoridades avaliavam como gerenciar a emergência.

O avião aterrissou na base aérea Beja, a cerca de 180 km de Lisboa, na tarde deste domingo. O tenente indicou que ninguém se feriu no incidente, ainda que o avião não tenha conseguido aterrissar na primeira tentativa em Beja. A imprensa local, citando funcionários da base, afirmou que o avião é um Embraer com capacidade para 100 pessoas. A Air Astana é uma companhia aérea do Casaquistão.