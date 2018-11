Ônibus são reforçados para locais com mais candidatos do Enem em Porto Alegre

Somente três locais em Porto Alegre somam 20 mil candidatos nas provas do Enem em Porto Alegre, por isso tiveram reforço em horários e frota de ônibus. Este domingo (11) é o segundo e último dia de provas.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) da capital gaúcha informa que os inscritos têm mais horários para os campi das três universidades com mais candidatos - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grand do Sul (Pucrs), com 12 mil inscritos, e Uniritter e Faculdade Porto-alegrense (Fapa), com 4 mil em cada uma.

Outro alerta que a EPTC está está fazendo é para bloqueios de trânsito que ocorrem próximo à orla do Guaíba, na região central, devido a um evento com carros de corrida. Na região, ficam o Colégio Parobé, que também terá grande fluxo de inscritos.

Confira os reforços nos ônibus:

Pucrs: mais de 12 mil candidatos

A Carris operará com carros de maior capacidade (articulados/alongados) nas linhas T1 e T4, e fará reforço no atendimento da T9, T12A, 343 e 353. A alimentadora A476 também atende o eixo Protásio-Cristiano Fischer aos domingos e é uma opção para os candidatos.

Uniritter: mais de 4 mil candidatos

O Consórcio Viva Sul fará reforço no atendimento nas linhas 263.2, 263.3, 263.1 e C80, que farão viagens extras se necessário.

Fapa: mais de 4 mil candidatos

Haverá reforço de horários para atendimento nas linhas 656, B55, 494. e 495.1, além da ativação das linhas E56 – Eventual Fapa/Concursos (MOB) e E95 – Eventual Concursos Fapa (Via Leste).