Deslizamento de terra deixa mortos em Niterói, no Rio de Janeiro

Pelo menos cinco casas foram atingidas por um deslizamento de terra e pedras no Morro da Boa Esperança, na região oceânica de Niterói, região metropolitana do Rio. Até a manhã deste sábado (10), havia a confirmação de três mortes, segundo informou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Roberto Robadey Costa Júnior, ao canal GloboNews.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h08min, informou a assessoria de imprensa do órgão. Sete equipes de cinco quartéis atuam no resgate a feridos. Até agora, duas pessoas foram resgatadas com vida e estão com estado de saúde estável, um homem de 43 anos e uma menina.

O comandante Robadey disse à GloboNews que os trabalhos de remoção dos escombros e resgate das vítimas e busca por mortos poderá levar até 48 horas.

Desde a noite de quarta-feira, fortes chuvas atingem o Estado do Rio, incluindo a região metropolitana. Um representante de uma associação de moradores do local disse à GloboNews que algumas das casas atingidas pelo deslizamento já estavam interditadas pela Defesa Civil, mas seus donos se recusavam a deixá-las.

Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que equipes da "Defesa Civil (municipal), Saúde, Assistência Social, Obras e Companhia de Limpeza, estão no local, atuando em conjunto com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual, prestando socorro às vítimas e apoio para vizinhos, amigos e familiares".