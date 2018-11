Loterias Caixa soteia prêmio de R$ 27 milhões da Mega-Sena neste sábado

Neste sábado (10), as Loterias Caixa sorteiam o concurso 2.096 da Mega-Sena. O prêmio está estimado em R$ 27 milhões. As seis dezenas serão apresentadas às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal, em Manhumirim, no interior de Minas Gerais.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na caderneta de poupança, calcula-se que recebe cerca de R$ 100 mil em rendimentos mensais. O valor também seria suficiente para adquirir 10 apartamentos de luxo, mobiliados, com carro na garagem, nas melhores localizações do país.