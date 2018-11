Prefeitura de Porto Alegre quita 3ª parcela dos salários nesta sexta-feira

A terceira parcela da folha de pagamento do funcionalismo público municipal, no valor de R$ 600, será quitado pela prefeitura de Porto Alegre nesta sexta-feira (9). A parcela integraliza os salários de 43% dos servidores (13.230 matrículas). Os valores correspondem a R$ 11,6 milhões e são provenientes de receitas próprias do município.

A primeira parcela foi paga em 31 de outubro no valor de R$ 1.700. A segunda, em 1º de novembro, no valor de R$ 650,00. Com mais esta parcela, a prefeitura terá depositado R$ 2.950 na conta dos servidores.

Em nota, o Executivo municipal informou que o saldo restante da folha de outubro de R$ 59,2 milhões, necessário para integralizar 57% das matrículas, deverá ser pago até 14 de novembro, conforme o ingresso de receitas.