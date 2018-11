Liminar suspende Carnaval de rua de 2019 na Cidade Baixa em Porto Alegre

Lívia Rossa

O Carnaval de rua da Cidade Baixa, bairro boêmio de Porto Alegre, em 2019 foi suspenso temporariamente após liminar emitida pela Justiça a pedido do Ministério Público (MP) contra a prefeitura. A ação também inclui a patrocinadora dos carnavais de rua, a Companhia de Bebidas das Américas (Ambev). A decisão é temporária até que seja realizado um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para rever os impactos.

O MP alega que as festividades de 2018 foram além do "limite da suportabilidade" e afirma que o evento oferece riscos à população, principalmente aos moradores e lojistas do entorno. Com a decisão, a prefeitura não pode organizar a festa ou permitir que terceiros o façam.

Autorizações que impliquem bloqueios de ruas, instalação de equipamentos de som, banheiros químicos e estruturas para a venda de bebidas e alimentos também estão proibidas. Caso haja descumprimento das exigências, a multa pode chegar a R$ 100 mil por dia.

Em audiência entre as partes, em agosto deste ano, o MP sugeriu como proposta alternativa um "feriado de carnaval", com dois dias para a festa nas ruas do bairro, desde que dentro das eventuais orientações do EIV. A Procuradora Geral do Município (PGM) informou que já recorreu da decisão.