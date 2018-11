Motoristas de Porto Alegre devem ficar atentos a bloqueios na orla do Guaíba

Os motoristas que transitam pela região Central de Porto Alegre devem ficar atentos aos bloqueios que ocorrem na área devido à montagem das estruturas para o Heineken F1 Experience . A preparação para o evento, que ocorre no sábado (10), fecha parte do trânsito desde sexta-feira (2) e vem causando congestionamentos na Capital.

Até sexta-feira (9), trecho da Edvaldo Pereira Paiva, na orla do Guaíba, segue bloqueado no sentido Centro-Bairro, a partir da Rótula das Cuias. Os desvios ocorrem pelas ruas laterais (veja o cronograma abaixo). Também ocorrem bloqueios no sentido Bairro-Centro da avenida Loureiro da Silva e da avenida Presidente João Goulart, entre outros trechos.

A previsão da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) é que o trânsito seja totalmente liberado no dia 13 de novembro, após desmontagem da estrutura. Equipes da EPTC estão trabalhando no local para minimizar os impactos.

Os usuários do transporte público também devem estar atentos. Três paradas estão desativadas no sentido bairro-centro: em frente à Câmara de Vereadores, ao Gasômetro e à Praça Brigadeiro Sampaio. A parada do Colégio Parobé estará funcionando normalmente.

No sábado, o evento contará com apresentações de DJs e projetos de música eletrônica, exibição de performances e manobras de drifting racing e show de motos acrobáticas. O destaque é para a presença do carro oficial da equipe Williams Racing, que será dirigido pelo o ex-piloto da F1 Rubens Barrichello. A prefeitura também confirmou a presença do britânico Jackie Stewart, tricampeão mundial da categoria em 1969, 1971 e 1973.

Veja o cronograma dos bloqueios

De 5/11 até 09/11 às 20h - montagem

Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Bairro/Centro na Rótula das Cuias ( Desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro) Bloqueio da avenida Loureiro da Silva Bairro/Centro x rua Gen. Vasco Alves ( Desvio: rua Gen Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

rua Gen Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro) Bloqueio da avenida Pres. João Goulart Centro/Bairro, a partir da Praça Brigadeiro Sampaio ( Desvio: Pista Bairro/Centro da avenida Pres João Goulart da Praça Brigadeiro Sampaio até a Rótula do Gasômetro)

Pista Bairro/Centro da avenida Pres João Goulart da Praça Brigadeiro Sampaio até a Rótula do Gasômetro) Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Centro/Bairro da rótula do Gasômetro até a Rótula das Cuias (Desvio: avenida Loureiro da Silva, avenida Augusto de Carvalho)

No dia 9/11, das 20h até 12/11, às 6h

Bloqueio da avenida Mauá x rua Gen Bento Martins ( Desvio: rua Gen Bento Martins, Washington Luiz, avenida Augusto de Carvalho)

rua Gen Bento Martins, Washington Luiz, avenida Augusto de Carvalho) Bloqueio da avenida Pe. Tomé x rua Siqueira Campos

Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Bairro/Centro na Rótula das Cuias ( Desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro) Bloqueio da avenida Loureiro da Silva Bairro/Centro x rua Gen Vasco Alves ( Desvio: Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro) Bloqueio da avenida Pe. Tomé x rua Siqueira Campos

De 12/11/ às 6h até 13/11 às 23h59min - desmontagem