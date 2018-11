Apostas para a Mega da Virada já estão abertas

As apostas para a 10ª edição da Mega da Virada, com sorteio em 31 de dezembro, começaram ontem, com estimativa de prêmio de 200 milhões para quem acertar os seis números. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia 31 de dezembro.

Neste concurso, por ser uma edição especial, o prêmio principal não acumula. Caso não haja apostas premiadas com seis números, o valor será dividido entre acertadores de cinco números (quina), e assim sucessivamente.

A aposta simples custa

R$ 3,50. Quem quiser aumentar as chances de ganhar também pode fazer um bolão da Caixa, no valor mínimo de R$ 10,00, com cada cota de no mínimo R$ 4,00. É possível fazer bolão de duas a 100 cotas. Também é possível comprar cotas de bolão organizado pelas lotéricas.

Segundo a Caixa, se o prêmio for para apenas um apostador e ele aplicar todo o valor na poupança, receberia R$ 743 mil em rendimentos mensais.