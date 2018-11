Evento na orla provoca alterações no trânsito

Para transformar a orla do Guaíba em uma pista de Fórmula 1 para a realização do evento gratuito Heineken F1 Experience, programado para o próximo sábado, a prefeitura de Porto Alegre planejou uma série de bloqueios no trânsito. A previsão, de acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), é de que as vias de tráfego sejam normalizadas no dia 13 de novembro.

Na avenida Mauá, o desvio é realizado pelas ruas General Bento Martins e Washington Luiz, e pela avenida Augusto de Carvalho. Também estão bloqueadas, para a montagem do evento, a rua Padre Tomé com a rua Siqueira Campos, e a avenida Presidente João Goulart no sentido Centro/bairro, a partir da praça Brigadeiro Sampaio até a rótula João Belchior Marques Goulart. A partir desse ponto, a avenida Edvaldo Pereira Paiva está bloqueada, em ambos os sentidos, até a Rótula das Cuias, até o dia 13.