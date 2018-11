Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 10 milhões neste sábado

Neste sábado (3), às 20h (horário de Brasília), as Loterias Caixa sorteio o concurso 2.094 da Mega-Sena. O prêmio está estimado em aproximadamente R$ 10 milhões. As seis dezenas serão apresentadas no Caminhão da Sorte da Caixa, na cidade de Arapiraca (AL).

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), de sábado, em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online ( www.loteriasonline.caixa.gov.br ).

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, é calculado o rendimento mensal de mais ou menos R$ 37 mil.