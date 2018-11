Feriado de Finados muda horário de atendimento do comércio e serviços em Porto Alegre

Os serviços públicos, shoppings e supermercados de Porto Alegre terão horários diferentes de funcionamento nesta sexta-feira (2), feriado de Finados em todo o País. O sábado (3) será considerado dia normal de trabalho.

Para as comemorações tradicionais da data, os cemitérios municipais dos bairros Tristeza (Rua Liberal, 19), Belém Velho (rua Nossa Senhora do Rosário, 5.205) e São João (Rua Ari Marinho, 297) estarão abertos das 7h às 19h, sem fechar ao meio-dia. No último, estão programadas três missas, nos horários das 8h30min, 10h e 16h.

O Sindilojas Porto Alegre informa que o comércio da Capital poderá atender normalmente, desde que possua a declaração de opção pelo trabalho em feriados e a certidão de regularidade sindical. O estabelecimento também deve estar com as obrigações financeiras quitadas junto à entidade e ao Sindicato dos Empregados (Sindec).

Os supermercados de Porto Alegre também devem abrir normalmente, ficando a critério de cada rede fazer horários reduzidos. Já as lojas dos shopping centers têm, em sua maioria, abertura opcional durante a tarde, das 14h às 20h, enquanto a maior parte das praças de alimentação deve abrir entre 11h e 22h.

De acordo com a EPTC, os ônibus circulam com tabela de feriado (equivalente à de domingos). Os táxis rodam com bandeira 2. O trânsito e o transporte coletivo terão esquema especial nas áreas dos cemitérios São Miguel e Almas, Santa Casa de Misericórdia, Crematório São José e João XXIII, das 7h às 20h.

Os órgãos municipais que desempenham serviços essenciais atuarão em regime de plantão. Os hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas, assim como os pronto-atendimentos Cruzeiro do Sul, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Saúde Mental IAPI e a UPA Moacyr Scliar. As unidades básicas de saúde estarão fechadas, com atendimento normal na segunda-feira (5).

Não haverá atendimento nas agências bancárias, e a alternativa são os canais de atendimento como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e banco por telefone. As contas que vencem no dia 2/11 podem ser pagas sem acréscimos na segunda-feira.

A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite.

As unidades do TudoFácil (Centro, Zona Norte e Zona Sul) não funcionarão na sexta-feira (2) e voltam a operar normalmente na segunda.

A 80ª edição da Operação Viagem Segura se estenderá pelos quatro dias do feriadão, da zero hora desta quinta-feira (1º) até a meia-noite de domingo (4), mobilizando a Polícia Rodoviária Federal, Detran RS, Polícia Civil e Brigada Militar. Há megablitz na saída de Porto Alegre para o feriadão.