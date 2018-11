Feira do Livro de Porto Alegre recebe primeiros visitantes e aposta em bons números

Lívia Rossa

Com abertura oficial marcada para a noite desta quinta-feira (1º), a 64ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre já registrou a procura do público nesta manhã, com a o início da operação dos estandes da área infantil. Ainda assim, muitas bancas dos setores geral e internacional ainda estavam fechadas e com feiristas organizando os últimos detalhes de suas exposições e fazendo retoques na estrutura. O evento vai até 18 de novembro.

Neste ano, 104 bancas fazem parte do evento, 85 delas destinadas à literatura geral, 13 à literatura infantil e seis à literatura internacional. O evento acontece tradicionalmente na Praça de Alfândega, no Centro Histórico da Capital.

Para o feirista Ricardo Stefani, que tem 13 anos de feira e trabalha com a editora Bradense, a expectativa é boa. Segundo ele, o grande número de pessoas circulando sempre resulta em aumento nas vendas, principalmente nos finais de semana e feriados, com destaque para feriado de Finados, celebrado nesta sexta-feira (2). "A feira é sempre boa, não tem erro, nem surpresa", afirmou Stefani. O vendedor oferece todos os tipos de livro, mas nesta edição aposta nos saldos e ressalta que mesmo nessa condição, os livros possuem qualidade.

O professor aposentado e feirista, Blasio Hickmann, que trabalhou 50 dos seus 82 anos na feira, também acha que as liquidações de livros devem ter maior saída, devido à situação econômica dos clientes.

Blasio Hickmann trabalha há 50 anos na Feira do Livro de Porto Alegre a aposta nas vendas de saldos

"A crise está grande e as pessoas não têm dinheiro, então acho que venderei mais saldos", diz Hickmann. Ele acrescenta que as editoras devem colocar à venda os livros que já estão estocados, sem focar tanto nos best-sellers quanto nos anos anteriores.

A abertura oficial está marcada para as 19h desta quinta, quando a patrona de 2017, Valesca de Assis, deve passar o bastão para a nova eleita, Luisa Geisler.

As áreas de geral e internacional funcionam das 12h30min às 20h30min em dias úteis, domingos e feriados e das 10hmin às 20h30min aos sábados. Na área infantil, as bancas abrem às 9h30min e vão até 20h30min. No entanto, algumas programações já iniciam às 9h.

A praça de alimentação funciona de segunda a domingo, das 9h30min às 20h30min, entre os prédios do Santander Cultural e do Memorial do Rio Grande do Sul. Nos finais de semana e feriados, existem foodtrucks entre a Caixa Federal e o Banrisul.