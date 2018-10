Prejuízos com a chuva atingem 378 residências em 13 municípios no Rio Grande do Sul

A chuva que atingiu o território gaúcho nesta terça-feira (30) deixou prejuízos em vários municípios do Estado. Além da forte precipitação, foram registrados ventos fortes e queda de granizo em algumas localidades.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, divulgado às 17 horas desta quarta-feira (31), 378 residências e 13 municípios no Rio Grande do Sul sofreram algum dano com as intempéries.

O município de São Gabriel, na Campanha, foi um dos locais mais afetados, com 150 residências parcialmente atingidas por granizo. A prefeitura do município está pedindo aos comerciantes para que ajudem com a distribuição de lonas.

Flores da Cunha, na região da Serra, informou 100 residências atingidas por vendaval e granizo, que também danificou parte de escolas, ginásios e o quartel da Brigada Militar. A área rural do município também sofreu prejuízos. A Secretaria de Agricultura, Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais estão trabalhando no levantamento de dados para divulgação de números oficiais das perdas agrícolas.

Estrela, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires também estão na lista de cidades com estragos decorrentes no temporal. Duas pessoas estão desalojadas em Vera Cruz.

A previsão é de que a instabilidade permaneça no Estado na quinta-feira (1), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na sexta-feira (2), dia de Finados, o tempo fica parcialmente nublado em todas as regiões, mas por pouco tempo, já que a chuva volta ao Rio Grande do Sul no sábado (3).