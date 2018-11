Temporal e granizo causam danos em pelo menos 13 municípios

O temporal registrado no Rio Grande do Sul entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta causou danos em pelo menos 13 cidades gaúchas, segundo boletim da Defesa Civil do Estado. O levantamento menciona 378 residências atingidas, com a situação mais grave sendo registrada em São Gabriel, onde um temporal de granizo deixou 150 casas em más condições.

Imóveis também foram atingidos nas cidades de Estrela, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Em Vera Cruz, além de um número ainda não contabilizado de danos em residências, houve o destelhamento parcial de um hospital, com pacientes removidos para outros locais.

Nesse município, duas pessoas acabaram desalojadas. Em cidades como Formigueiro, Santiago e São Sepé, a queda de postes causou interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O Instituto Nacional de Meteorologia informa que segue a possibilidade de chuvas fortes, trovoadas, granizo e rajadas de vento pelo menos até a manhã de hoje, em especial no Noroeste gaúcho. Nas demais regiões, as pancadas devem ocorrer de forma isolada. As temperaturas devem oscilar entre 10 e 28 graus no Estado, ficando entre 17 e 22 graus em Porto Alegre.