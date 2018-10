Jornal do Comércio recebe troféu por apoio à Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre homenageou ontem empresas e pessoas parceiras que contribuíram no último ano para a melhoria da qualidade da assistência prestada pela instituição. As homenagens ocorreram durante o Encontro da Boa Causa 2018, no anfiteatro Hugo Gerdau, dentro do complexo hospitalar. O Troféu Amigos da Boa Causa foi entregue em cinco categorias, as quais representam as áreas de investimento dos projetos: Oncologia, Idoso, Criança, Cultura e Ações Pontuais. O Jornal do Comércio, através da gerente comercial Rosi Zomer (e), recebeu o troféu pelas mãos do diretor financeiro da Santa Casa, Ricardo Englert.