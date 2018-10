Posto da zona norte é o próximo a atender até as 22h em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta terça-feira (30) que a unidade de saúde Ramos, no bairro Rubem Berta (R. K, 131), será a próxima a funcionar até as 22h na Capital. O atendimento em horário ampliado está previsto para começar a partir de janeiro de 2019, e o posto da zona Norte será o quarto a operar até essa hora. Atualmente, as unidades São Carlos, Modelo e Tristeza realizam atendimento à noite.

Abrir oito postos de saúde até as 22h foi uma das principais promessas de campanha do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) em 2016. De acordo com o chefe do Executivo, a medida será adotada nas próximas quatro unidades de saúde até o final de 2019.

Nos próximos dias, a unidade Ramos terá restrição nos atendimentos, para que sejam realizadas melhorias necessárias para a ampliação do entendimento. Nesse período, a unidade móvel de saúde e outros postos e equipes da região darão cobertura à demanda pelos serviços.

Para implementação do atendimento até as 22h, o local será ampliado e terá seu layout interno readequado. Haverá também construção de abrigo de resíduos, redimensionamento rede lógica, readequação de rede elétrica e hidrossanitária, substituição de piso, conserto das janelas e telhado, correção de pisos externos, pintura e colocação de novos mobiliários e equipamentos.

Conforme a prefeitura, desde o início da operação dos postos de saúde em horário estendido, a média de atendimentos no horário entre 18h e 22h é de três mil ao mês.