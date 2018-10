Quarto bar da nova orla é homologado

A prefeitura homologou ontem a empresa Leninha Maria Espina - Padaria e Confeitaria como vencedora da licitação para exploração do Bar 4, localizado no trecho revitalizado da orla do Guaíba. A assinatura do contrato deverá ocorrer no início de novembro. O julgamento das propostas foi feito pelo critério de maior valor de outorga inicial, com lance mínimo de R$ 14.200, (equivalente a dois meses de permissão de uso). A empresa apresentou o maior valor de outorga, R$ 19.200, durante o leilão, e foi classificada em primeiro lugar.

O contrato de permissão terá duração de 36 meses (podendo ser prorrogado por igual período), a contar de 60 dias, após a data de assinatura do Termo de Permissão de Uso. Segundo o secretário de Parcerias Estratégicas, Bruno Vanuzzi, o período de 60 dias é destinado à aprovação e instalação dos equipamentos e mobiliário necessários para a operação. "O tempo é válido também para a obtenção de Alvará de Localização e Funcionamento emitido pela prefeitura. A fiscalização do Termo de Permissão ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico", reitera Vanuzzi.