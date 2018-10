Morro dos Sargentos ganhará nova unidade básica

A prefeitura de Porto Alegre publicou, no Diário Oficial de ontem, um edital para a contratação da empresa que será responsável pela construção da nova estrutura da Unidade de Saúde Morro dos Sargentos, no bairro Serraria. A divulgação dá andamento ao processo que já teve o projeto concluído, com obra orçada em R$ 1,3 milhão. Os envelopes com as propostas do edital devem ser entregues em 14 de novembro. A construção poderá começar após a definição do vencedor, os prazos de recursos e a homologação.

O secretário municipal de Saúde, Erno Harzheim, afirma que o modelo escolhido para a estrutura gera economia de recursos e agilidade na obra, reduzindo, assim, o tempo de conclusão para retomar o atendimento aos moradores da região. O prazo de execução é de oito meses. A unidade de saúde deverá estar funcionando a pleno no local até agosto de 2019. O terreno onde o posto será construído pertencia ao Exército. Para receber o espaço, a prefeitura ergueu um muro de 110 metros junto ao terreno, em contrapartida.

Por enquanto, a Unidade Móvel de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde atende os moradores da Vila dos Sargentos todas as semanas. A estrutura oferece, em média, 40 atendimentos por dia, entre consultas médicas, consultas com enfermeiros e vacinas.