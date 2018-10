Rio Grande do Sul tem alerta para ventos de até 100 km/h no fim de semana

Bruna Oliveira

A passagem de um ciclone extra-tropical próximo ao litoral gaúcho e catarinense coloca em alerta algumas regiões do Rio Grande do Sul para a ocorrência de fortes ventos neste fim de semana. De acordo com alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas podem atingir de 60 km/h a 100 km/h no sábado (27) até a tarde de domingo (28).

Nesta sexta-feira, a nebulosidade aumenta no Estado e o sol aparece com nuvens. Ao longo do dia, porém, a instabilidade avança e chove. Em algumas regiões, a chuva pode ser forte e com trovoadas.

No sábado, a instabilidade segue na região Leste. A temperatura deve ter mínimas de 9°C e máxima de 30°C no Estado. Na Capital, pode chover forte em alguns momentos e a temperatura diminui, mas segue amena.

Já no domingo, o tempo melhora no Rio Grande do Sul e há chance de pancadas isoladas apenas no Nordeste e no Litoral. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 8°C e máxima de 30°C. Em Porto Alegre, o vento segue soprando forte com rajadas entre 30 km/h e 50 km/h e a temperatura cai mais, ficando entre 13°C e 20°C.