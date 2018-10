Sebrae leva marca gaúcha de moda para São Paulo Fashion Week

Ana Fritsch

A marca de moda urbana Oden, de Porto Alegre, exibirá pela primeira vez sua coleção no São Paulo Fashion Week (SPFW), principal semana de moda da América Latina que se iniciou nu último domingo (21). As roupas estarão expostas em uma loja multimarcas. A sócia da Oden, Talitha Cechete, embarca nesta quarta-feira (24) para São Paulo junto com um grupo de 12 empresárias levando peças como macacões, camisetas com estampas exclusivas de artistas e jaquetas corta-vento.

A oportunidade veio por meio do Sebrae RS, que relacionou algumas marcas participantes do projeto Indústria da moda para a curadoria do SPFW. A Oden foi a empresa selecionada para expor seus produtos na loja do evento chamada Cartel 011. “Estamos muito felizes por poder apresentar a nossa marca nessa vitrine tão importante que é a SPFW”, afirma Talitha.