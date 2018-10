Temporal chega ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Preparem seus guarda-chuvas e os casacos, pois nesta terça-feira (13) o frio e a chuva voltam ao Rio Grande do Sul. De acordo com o centro meteorológico Clima Tempo, ventos de até 90 quilometros por hora em várias regiões do Estado. Isso porque uma frente fria, combinado com uma forte queda da pressão atmosférica vindas do Paraguai e Argentina, espalhou nuvens por todo o Sul do país.

Em Porto Alegre, assim como em Caxias do Sul, o sol aparece fraco no meio de muitas nuvens que se espalham com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Já em Passo Fundo e São Luiz Gonzaga, o dia começa com chuva. Em ambos locais, a média de temperatura é de 14ºC, a minima, e 22ºC a máxima durante o dia.