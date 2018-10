Presídio de Bento Gonçalves será entregue em janeiro

O governo do Rio Grande do Sul confirmou ontem que as obras da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves serão entregues dentro do prazo previsto, em janeiro do ano que vem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), cerca de 70% dos trabalhos estão concluídos.

Quando em atividade, a unidade terá 420 vagas, em regime fechado, com emprego de 80 agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Segundo o titular da SSP, Cezar Schirmer, a penitenciária faz parte do plano de regionalização das prisões proposto pela pasta, permitindo a proximidade do detento com os familiares e potencializando processos de ressocialização.

O contrato em torno da nova casa prisional foi assinado em abril, e a construção teve início em maio. A área, de 5,6 mil metros quadrados, está localizada na Estrada do Barracão e foi doada ao Estado pela prefeitura de Bento Gonçalves.

A estrutura vem sendo erguida com o uso de monoblocos de concreto reforçado de alto desempenho, mesma técnica usada no Complexo Prisional de Canoas e na Penitenciária Estadual de Porto Alegre. O custo é de R$ 30,8 milhões, obtidos via permuta de prédio da Superintendência do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem em Bento Gonçalves e complementados com recursos do Fundo Estadual de Gestão Patrimonial.