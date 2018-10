Chuva volta ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira com risco de temporal

A instabilidade voltou a atingir o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (18), procovando chuva em diversas regiões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chance de temporal em áreas isoladas, com possibilidade de queda de granizo e ventos entre 60km/h e 90km/h.

Em Porto Alegre, as pancadas devem atingir a cidade no fim da tarde. A Defesa Civil da Capital informa que durante a noite o vento pode ter rajadas moderadas e fortes. Na sexta-feira, o dia começa com céu nublado e temperatura amena, mas a partir da tarde o sol volta a predominar.

O tempo se mantém parcialmente nublado nesta sexta também nas demais regiões do Estado, com temperaturas mínimas de 8°C e máximas de 30°C. A previsão do Inmet é de que a chuva retorne somente na segunda-feira.